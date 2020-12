Behemoth, Arch Enemy et Carcass annoncent une tournée européenne pour Octobre 2021

Behemoth et Arch Enemy seront en co-tête d’affioche d’une tournée qui va aussi embarquer Carcass et Unto Others. Elle démarre le 28 septembre de devra passer par la France.

09/28 Dublin, IRE – Olympia Theatre

09/30 Glasgow, UK – O2 Academy

10/01 Manchester, UK – O2 Academy

10/02 Birmingham, UK – O2 Academy

10/03 London, UK – O2 Academy

10/05 Paris, FRA – Le Zenith

10/06 Toulouse, FRA – Le Bikini

10/08 Lisbon, POR – Sala Tejo

10/09 Madrid, SPA – Palacio Vistalegre

10/10 Barcelona, SPA – Palau Sant Jordi

10/12 Lyon, FRA – Le Radiant

10/13 Milano, ITA – Alcatraz

10/15 Berlin, GER – Columbiahalle

10/16 Prague, CZE – Tipsport Arena

10/17 Katowice, POL – MCK

10/19 Budapest, HUN – Barba Negra

10/20 Vienna, AUT – Gasometer

10/22 Ludwigsburg, GER – MHP Arena

10/23 Den Bosch, NET – Mainstage Brabanthallen

10/24 Brussels, BEL – Forest National

10/26 Zurich, SWI – Samsung Hall

10/27 Frankfurt, GER – Jahrhunderthalle

10/29 Munich, GER – Zenith

10/30 Dusseldorf, GEr – Mitsubishi Electric Halle

10/31 Hamburg, GER – Edel-optics.de Arena

11/01 Gothenburg, SWE – Partille Arena

11/03 Helsinki, FIN – Ice Hall

11/05 Stockholm, SWE – Annexet

11/06 Copenhagen, DEN – Forum