Bad Religion fête ses 40 ans avec la sortie de DECADES, un événement stream

Communiqué: Bad Religion fête ses 40 ans avec la sortie de DECADES, un événement en streaming de quatre épisodes filmé en direct au Roxy à Hollywood, en Californie. Chaque épisode se concentre sur une décennie de leur carrière, en commençant par la première des années 80 le 12 décembre, les années 90 le 19 décembre, le 26 décembre 2000 et se terminant par les années 10 le 2 janvier. Les épisodes comprendront des séquences de performances en direct filmées à The Roxy en octobre 2020, des interviews exclusives et des aperçus sur le mur lors de leurs répétitions menant à l’enregistrement de Decades.

Tickets en vente ici > https://nocapshows.com/artist?name=bad-religion