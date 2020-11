Trivium, Heaven Shall Burn, TesseracT et Fit For An Autopsy en tournée en Europe

Trivium, Heaven Shall Burn, TesseracT et Fit For An Autopsy viennent d’annoncer une tournée européenne pour l’automne 2021. Avec les différentes annonces de vaccins pour cet Eté, il est possible que la tournée ait lieu…

11/16 Saarbrucken, GER – Saarlandhalle

11/18 Leipzig, GER – Haus Auensee

11/19 Dusseldorf, GER – Mitsubishi Electric Halle

11/20 Zurich, SWI – Halle 622

11/21 Milan, ITA – Alcatraz

11/23 Villeurbanne, FRA – Transbordeur

11/25 Barcelona, SPA – Razzmatazz

11/26 Madrid, SPA – Sala Riviera

11/27 Lisbon, POR – Sala Tejo

11/28 Bilbao, SPA – Santana 27

11/30 Paris, FRA – L’Olympia Bruno Coquatrix

12/02 Tilburg, NET – 013

12/03 Frankfurt, GER – Jahrhunderthalle

12/04 Erfurt, GER – Messe Erfurt

12/05 Brussels, BEL – Ancienne Belgique

12/07 Copenhagen, DEN – Amager Bio

12/08 Johanneshov, SWE – Fallan

12/10 Hamburg, GER – Sporthalle

12/11 Ludwigsburg, GER – MHP Arena

12/13 Warsaw, POL – Klub Stodola

12/14 Budapest, HUN – Barba Negra

12/16 Wien, AUT – Gasometer

12/17 Berlin, GER – Verti Music Hall

12/18 Munich, GER – Zenith

12/19 Karlin, CZE – Forum Karlin