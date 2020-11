System Of A Down dévoile deux nouveaux titres dont un en vidéo

On peut dire que c’est un évènement, après 15 ans sans rien sortir, System Of A Down dévoile les titres « Protect The Land » et « Genocidal Humanoidz », à découvrir en vidéo pour le premier et en audio uniquement pour le second. Tout est dispo ci-dessous.

Plus d'infos: https://systemofadown.bandcamp.com/









Communiqué (Traduction automatique):

En tant que System Of A Down, nous venons de sortir de la nouvelle musique pour la première fois en 15 ans. Le moment est venu de le faire, car ensemble, nous avons tous les quatre quelque chose d’extrêmement important à dire en tant que voix unifiée. Ces deux chansons, «Protect The Land» et «Genocidal Humanoidz», parlent toutes deux d’une guerre terrible et grave perpétrée contre nos patries culturelles d’Artsakh et d’Arménie.

Nous sommes fiers de partager ces chansons avec vous et espérons que vous apprécierez de les écouter. De plus, nous vous encourageons à lire la suite pour en savoir plus sur leurs origines et, une fois que vous le ferez, espérons que vous serez inspiré pour parler des terribles injustices et violations des droits de l’homme qui se produisent là-bas maintenant. Plus important encore et de toute urgence, nous vous implorons humblement de faire un don, en petites ou grandes sommes, pour aider ceux qui sont touchés par des récits de plus en plus nombreux de crimes contre l’humanité.

À votre tour, vous recevrez les téléchargements de ces deux nouvelles chansons et le sentiment que vous faites vraiment une différence. Ces fonds seront utilisés pour fournir une aide cruciale et désespérément nécessaire ainsi que des fournitures de base aux personnes touchées par ces actes horribles.

Le 27 septembre, les forces combinées de l’Azerbaïdjan et de la Turquie (avec les terroristes d’Isis de Syrie) ont attaqué la République du Haut-Karabakh, que nous, les Arméniens, appelons Artsakh. Depuis un mois, les civils, jeunes et moins jeunes, sont réveillés jour et nuit par les images et les sons effrayants des attaques à la roquette, des bombes, des missiles, des drones et des attaques terroristes. Ils ont dû trouver refuge dans des abris de fortune, en essayant d’éviter les retombées des bombes à fragmentation interdites qui pleuvaient sur leurs rues et leurs maisons, leurs hôpitaux et leurs lieux de culte. Leurs assaillants ont incendié leurs forêts et mis le feu à la faune sauvage en utilisant du phosphore blanc, une autre arme interdite.

Et pourquoi?

Parce qu’il y a plus de 30 ans en 1988, les Arméniens du Haut-Karabakh (qui à l’époque était un oblast autonome au sein de l’URSS), en avaient assez d’être traités comme des citoyens de seconde zone et ont décidé de déclarer leur indépendance légitime vis-à-vis de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan. dont les frontières ont englouti les leurs. Cela a finalement conduit à une guerre d’autodétermination des Arméniens du Karabakh contre l’Azerbaïdjan qui s’est terminée par un cessez-le-feu en 1994, les Arméniens conservant le contrôle de leur patrie ancestrale et conservant leur indépendance jusqu’à aujourd’hui. Notre peuple y vit depuis des millénaires, et pour la plupart des familles, c’est le seul foyer qu’ils et leurs ancêtres et leurs mères ont jamais connu. Ils veulent juste vivre en paix comme ils le font depuis des siècles.

Les régimes corrompus actuels d’Aliyev en Azerbaïdjan et d’Erdogan en Turquie veulent maintenant non seulement revendiquer ces terres comme les leurs, mais commettent en toute impunité des actes de génocide contre l’humanité et la faune pour accomplir leur mission. Ils misent sur le fait que le monde soit trop distrait par le COVID, les élections et les troubles civils pour dénoncer leurs atrocités. Ils ont la bankroll, les ressources et ont recruté d’énormes firmes de relations publiques pour déformer la vérité et dissimuler leur objectif barbare de génocide. Ce n’est pas le moment de fermer les yeux.

Il y a un besoin immédiat pour les citoyens du monde d’exhorter leurs gouvernements respectifs à non seulement condamner les actions de ces dictateurs véreux, mais aussi à insister pour que les dirigeants mondiaux agissent de toute urgence pour ramener la paix dans la région et reconnaissent à juste titre l’Artsakh comme la nation indépendante qu’il est.

Nous sommes conscients que pour beaucoup d’entre vous, il existe des moyens plus pratiques pour écouter de la musique, alors considérez l’opportunité de télécharger ces chansons comme un acte de charité avant tout. Considérez le prix catalogue pour les téléchargements comme un don minimum, et si vous en avez la capacité et pouvez être plus généreux avec votre don, chaque membre de System Of A Down sera encore plus reconnaissant pour votre bienveillance. Les redevances des bandes de cette initiative seront reversées à Armenia Fund, une organisation caritative basée aux États-Unis, qui a contribué à fournir aux personnes dans le besoin en Artsakh et en Arménie les fournitures nécessaires à leur survie de base.

La musique et les paroles parlent d’elles-mêmes. Nous avons besoin que vous parliez pour l’Artsakh.

Paix,

Daron, Shavo, John et Serj