Rock N’ Kid, le site de vêtements pour les enfants

Communiqué: Dans cette période carrément difficile et à l’approche des fêtes de fin d’année que tout le monde souhaite heureuse, un petit coup de projecteur sur https://www.rocknkid.com/

La boutique en ligne https://www.rocknkid.com/ fait figure d’exception : tous les vêtements, accessoires et décoration pour bébé et enfant, cousus main par la créatrice Valentine MICHEL, sont résolument ROCK METAL. Inspirés des styles adultes, les articles sont des pièces uniques, vendues en exclusivité sur le site web.

Jusqu’ici, en cadeau de naissance rock, on ne trouvait presque que des bodys ou bavoirs de groupe ou à message. ROCK N’ KID va beaucoup plus loin, et propose :

une garderobe entière adaptée aux saisons et adaptable sur plusieurs tailles pour que les vêtements soient portés longtemps

des accessoires zérodéchet (lingettes), des bavoirs, serviettes de table brodées, vide-poche, protège carnet de santé, et même des masques enfant aux vues du contexte sanitaire

Des décorations brodées à suspendre

Tous les articles de la boutique sont des pièces uniques. Il est possible de demander du sur-mesure.





A propos : Valentine MICHEL est maman de 2 filles, passionnée de couture et de musique Rock. Photographe*, elle a décidé d’étendre son domaine d’activité en ouvrant la boutique en ligne https://www.rocknkid.com/ le jour d’Halloween 2020.

Du fait main, pour tous les futurs rockeurs / rockeuses et leurs familles.

*Sa série photo sur le confinement d’une famille rock a d’ailleurs été publiée cet été dans le magazine Science et Vie Photo ; la série entière est disponible ici : https://www.behance.net/gallery/97628909/Daily-Lockdown-full-project