PSYKUP : un premier clip pour le nouvel album

Communiqué : HELLO KARMA!, le nouvel et cinquième album de PSYKUP a désormais un single : « Lucifer Is Sleeping ». Et ce premier extrait dresse un postulat simple : le Diable aka Belzébuth, Satan ou encore Lucifer en a par-dessus les cornes d’être vénéré par des adolescents bruyants et en manque sérieux de vitamines C et D… Pour la suite, RDV le 05 Février 2021 !







Hors modes, hors normes, les cinq musiciens ont toujours cultivé l’iconoclasme, dégommant les clichés avec humour, cool attitude et détermination. Ils ont marqué plusieurs générations, réunissant à la même table aussi bien Primus et Pantera que Strapping Young Lad et Alice In Chains. À tel point qu’avec plus de 20 ans d’existence, 4 albums, un EP acoustique et deux DVD live, le groupe a gagné aujourd’hui le statut de figure mythique du paysage alternatif. Ce n’est d’ailleurs pas « Lucifer Is Sleeping » qui prêchera pour l’inverse puisque celui-ci rassemble tout ce à quoi l’Autruche nous a habitués jusqu’à lors : du groove, du barré, du décalé, du PSYKUP. Le tout porté par un clip animé signé Nicolas Leroy.

De son côté, HELLO KARMA! vous donne rendez-vous le 05 Février 2021 pour un voyage musical agressif et groovy, sauvage et décomplexé. Mixé par Fred Duquesne (Mass Hysteria, Watcha, No One Is Innocent, etc.) et masterisé par Thibault Chaumont (Trepalium, Klone, etc.), HELLO KARMA! porte un regard décalé sur les dérives du monde actuel, à grands coups de riffs et tempos extrêmes, de saillies remuantes et de mélodies entêtantes. Faisons simple : PSYKUP et son métissage iconoclaste sont de retour pour dégommer les clichés du metal avec violence et humour. Rendez-vous à la fin du monde !