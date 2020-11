Metallica lors de son Live stream le 14 novembre dernier a collecté plus 1.3 million de dollars pour sa fondation « All Within My Hands Foundation ». A noter qu’ne partie du set était en acoustique et l’autre en électrique. Il est toujours dispo à l’achat en VOD jusqu’au 2 décembre.

Ticket pour la VOD : https://nugs.tv/assets/nugstv/metallica.html