Interview de FOREST IN BLOOD pour la sortie de « Haut et Court »

Nous avions rencontré FOREST IN BLOOD en 2018 pour la sortie de l’album « Pirates ». Aujourd’hui la formation est de retour avec un nouvel album intitulé « Haut et Court », l’occasion de faire le point avec Elie le chanteur du combo mais aussi le « captain » de la bande.

On est quasiment la veille de la sortie de « Haut et Court », alors comment vous sentez vous ?

Elie: Nous le sentons très bien, les premiers retours, sont très bons, comme espérés, nous sommes très fiers de notre petit dernier.

Qu’est-ce que la période actuelle va changer pour vous à court terme et à moyen terme ?

En ce moment qui peut parler de court terme, ou de moyen terme, ce sont devenues des notions très abstraites, ce serait comme sillonner les mers sans boussole. Si je dois répondre, je te dirais que c’est le fait de ne pas pouvoir défendre notre album sur scène, ne pas aller à la rencontre de notre public en gros ne pas partir à l’abordage !!

Est-ce tout ça vous a déjà fait changer ou vous a tout simplement vous a influencé d’une quelconque manière ?

Changer peut-être, car nos vies ont changé, la société a changé, mais bon tu connais la nature humaine toujours partante pour les bonnes initiatives, et aussi rapide à les oublier. Influencés, non car l’album a été écrit avant le confinement, mais étonnement on y retrouve les valeurs de liberté, le sentiment d’oppression et de rébellion que nous vivons actuellement !

« Haut et court » le message est clair, mais de qui parlez-vous ?

Nous parlons des oppresseurs !

Si nous retranscrivons à notre époque, ce serait les hommes politiques, les capitaines d’industrie, les accro de la productivité, les médias, les faux prophètes, en gros tout ce qui est néfaste à nos droits et libertés.

Comment s’est passé l’écriture et l’enregistrement de ce nouvel opus ?

Cet album a été composé différemment des autres, tout abord on a changé de maître à jouer, après de nombreuses collaboration avec Francis Caste, nous avons décidé de bosser avec l’excellent Andrew Guillotin, au Hybreed Studio.

Nous avions composé les morceaux en 1 mois en répétition, mais très peu joués, donc on s’est fait un kiff, on a tapé dans le trésor et on a bossé 2 mois en studio pour peaufiner l’album.

Du coup on a pu tester plein de sons, bien bosser le chant, pour arriver à ce résultat brut de décoffrage.

Le premier single que vous avez dévoilé début Novembre s’intitule « Real Game of Gallows » pourquoi ce choix ?

Parce qu’il résume la thématique de l’album au niveau des lyrics, les gibiers de potence, l’oppression, le refus de se soumettre, la recherche de la liberté, et au niveau de ce titre musicalement, c’est un hommage à Slayer.

Et s’il y avait un autre titre à écouter particulièrement sur ce nouvel opus lequel serait-ce et pourquoi ?

Oui le titre Haut et court, notre premier titre en français, avec un guest que vous reconnaîtrez aha

Qui a travaillé sur la pochette de l’album ?

Notre super directeur artistique Alek Garbowski qui nous suit sur tous les concerts le sixième me ré du groupe, et un artiste rennais bien connu Hervé Costa, un célèbre pirate rennais pour les dessins, je ne peux que les féliciter pour leur travail !!

Est-ce que Forest In Blood sera-t-il toujours lié à l’image des pirates ?

Oui bien sûr, mais pirates dans le vrai sens du terme, tant qu’il y aura de la fraternité, de la liberté, de la rébellion nous serons dans cet esprit de piraterie, il est l‘essence même de la scène métal, c’est pour cela que nous aimons aller voir des concerts, faire de la musique, faire vivre notre contre-culture.

Je suppose que vous avez hâte de remonter sur scène mais pensez-vous que cela puisse se passer rapidement ?

C’est clair là, nous sommes en cale sèche !!

Alors là honnêtement…. J’ai un espoir pour septembre 2021

Quels seront vos projets après le confinement ?

Nous étions partis pour une trilogie, donc au boulot ahaha

Un dernier mot pour les pirates qui vont vous lire ?

Amis Pirates en cette période de cale sèche, hydratez-vous bien, à base de rhum Saint James et surtout restez attentifs, nous allons faire gagner une partie de notre trésor !!