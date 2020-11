Disciples Of Verity (Living Colour, God Forbid, Etc.) vient de publier une vidéo pour le titre « I Am I » à voir ci-dessous. Le premier album du combo intitulé « Pragmatic Sanction » devrait sortir courant 2021. A noter la participation en Giest de Morgan Rose (Sevendust), Phil Demmel (Machine Head), Jeff Loomis (Arch Enemy), Tara McLeod (Kittie), JJ Sammataro (Negative Sky) et Joe Gareri, rien que ça..