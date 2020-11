Charlie Benante (Anthrax), Dave « Brownsound » Baksh (Sum 41), Tom Thacker, Danko Jones et Jean Genus (Hank Von Hell) se sont associés pour un medley de la New Wave Of British Heavy Metal. Ils ont donc repris les titres de Mötorhead « Overkill », Judas Priest « Electric Eye » et Iron Maiden « Murders In The Rue Morgue ». C’est à voir ci-dessous.