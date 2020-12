Communiqué: DEFICIENCY (Melodic Thrash Metal) vous propose à travers la série « Everything You Want To Know… » une immersion au coeur de la préparation et de l’enregistrement de son prochain album, basé sur VOS questions posées il y a quelques semaines sur les réseaux sociaux. 1er épisode : les sessions batterie.

Au programme : 1ers extraits du nouvel album, séquences « Behind The Scenes », et réponse à vos questions depuis le studio !