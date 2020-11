Avatar annonce un Live stream en 4 parties

Avatar vient d’annoncer une Live Stream qui sera reparti en 4 parties et intitulé « Avatar Ages – An Impossible Concert Experience ». L’évènement aura lieu en Janvier prochain:

Samedi 9 janvier – Age of Dreams (“Hunter Gatherer” from start to finish plus Avatar‘s biggest songs)

Samedi 16 janvier – Age of Illusions (“Feathers & Flesh” and “Avatar Country” fan voted set list)

Samedi 23 janvier – Age of Madness (“Black Waltz” and “Hail The Apocalypse fan voted set list)

Samedi 30 janvier – Age of Memories (“Thoughts Of No Tomorrow“, “Schlacht” and “Avatar” fan voted set list)

Les tickets sont en vente via le site: https://avatarages.com/