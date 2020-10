Shane Embury (Napalm Death) s’associe à des membres de Converge, Megadeth…

Shane Embury, le bassiste de Napalm Death, relance son projet Blood From The Soul avec un nouveau line up composé de Jacob Bannon (Converge), Dirk Verbeuren (Megadeth) et Jesper Liveröd (ex-Nasum).

Un album sortira en Novembre et en voici les titres:

« DSM-5 » track listing:

01 – “Fang Tooth Claw”

02 – “Ascend The Spine”

03 – “Calcified Youth”

04 – “Debris Of Dreams”

05 – “Dismantle The Titan”

06 – “Encephalon Escape”

07 – “Subtle Fragment”

08 – “Terminal Truth”

09 – “Sharpened Heart”

10 – “Self Deletion”

11 – “Lurch Of Loss”

12 – “DSM-5”

Une extrait est déjà disponible et à écouter ci-dessous.