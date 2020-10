SAUL dévoile une vidéo pour « Rise As Equals »

Communiqué: Originaire d’Iowa SAUL se compose des frères Bedsaul, Blake [chant] & Zach [guitare] et de William McIlravy [basse] & Myles Clayborne [batterie]

Cette nouvelle vidéo – filmée lors du « Saul Day » à Sutherland, la ville d’origine du groupe – témoigne d’un véritable échange d’énergie entre les musiciens et leurs fans, désormais connus sous le nom d’ « Equals. »

« The Equals ont traversé plusieurs états, loin de chez eux, pour rejoindre notre petite ville dans le nord ouest de l’Iowa rien que pour participer à cette vidéo, » raconte Blake. « Le jour du tournage on pouvait sentir l’énergie dans l’atmosphère, il y avait de l’électricité dans l’air. Tout le monde était prêt et heureux d’être là. C’était plus qu’un simple tournage de clip »

2020 est une année phare pour Saul. Avec la sortie du single « Brother » le groupe est passé du statut de groupe « inconnu » à la 1ère place des charts de la radio SiriusXM’s Octane. Pour atteindre un tel résultat le quatuor a pu compter sur la solide fanbase qu’il s’est lentement mais sûrement construite. La passion de ces fans se ressent sur cette vidéo qui fait spécifiquement référence leur surnom. Ce clip, ainsi que le texte de la chanson, symbolisent la connexion directe entre le groupe et son public à une époque où beaucoup d’ êtres humains ont plus que besoin de ce type de relation.

Regardez le mini-film futuriste qui illustre le titre « King of Misery » , single co-écrit avec David Draiman de Disturbed et qui a aussi été n° 1 sur SiriusXM’s Octane avant de commencer à envahir les ondes de beaucoup d’autres radio aux Etats-Unis