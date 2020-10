PSYKUP : le nom et la pochette du nouvel album

Nous vous l’annoncions il y a quelques jours à peine : PSYKUP est de retour avec un nouvel album. Le successeur de Ctrl + Alt + Fuck (2017) a pour nom : HELLO KARMA!. Ce cinquième album, dont la pochette se découvre ci-dessous, sera disponible le 05 Février 2021. Aucun doute donc : 2021 sera placé sous le signe de l’autruche core !

PSYKUP a célébré ses 20 ans d’existence en 2015. Le groupe a gagné aujourd’hui le statut de figure mythique du paysage alternatif, avec 4 albums au compteur, un EP acoustique et deux DVD Live. Hors modes, hors normes, les cinq musiciens ont toujours cultivé l’iconoclasme, dégommant les clichés avec humour, cool attitude et détermination. Ils ont marqué plusieurs générations, réunissant à la même table aussi bien Primus et Pantera que Strapping Young Lad et Alice In Chains.

De son côté, et comme le laisse entendre le teaser ci-dessous, HELLO KARMA! s’annonce déjà comme un autre voyage musical agressif et groovy, sauvage et décomplexé. Faisons simple : PSYKUP et son métissage iconoclaste sont de retour pour dégommer les clichés du metal avec violence et humour. Rendez-vous à la fin du monde !