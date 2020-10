Motocultor: L’affiche de l’édition 2021 & 9 nouveaux groupes !

Communiqué: Face à l’incertitude de la tenue des festivals l’été prochain, le Motocultor Festival a tout de même choisi d’avancer, afin d’être en mesure de vous proposer un bel événement. Pour sortir du contexte morose actuel, nous avons le plaisir de vous dévoiler l’affiche teaser de l’édition 2021, ainsi que la présence de 9 nouveaux groupes.

Forte d’une quarantaine de noms, l’affiche s’enrichit aujourd’hui de neuf formations de plus ! Du 19 au 22 Août 2021, il faudra désormais compter sur le thrash metal des Finlandais de LOST SOCIETY, le blackened death metal des Suédois de NECROPHOBIC ou encore le grindcore des Franciliens de SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION. Pour des sonorités plus aérées, Saint-Nolff accueillera le post-rock des Irlandais de GOD IS AN ASTRONAUT, le stoner décomplexé de TRUCKFIGHTERS et le death metal mélodique de AEPHANEMER. Et comme lors de la précédente édition, le Motocultor Festival fera la part belle aux musiques bretonnes. En 2021, celles-ci seront notamment représentées par DENEZ et PLANTEC. Pour compléter cette annonce, soulignons le passage de DIDIER SUPER et son groupe Discount qui, après Henri Dès ou encore GiedRé, viendra euphoriser les pits de concerts endiablés du Motocultor.

BILLETERIE

https://web.digitick.com/index-css5-motocultor-pg1.html

MOTOCULTOR 2021, 19-20-21-22 AOÛT 2021 :

POWERWOLF / HEILUNG / CULT OF LUNA / RED FANG / DENEZ / AMENRA /SKÁLD / RISE OF THE NORTHSTAR / DIDIER SUPER et son groupe Discount /DARK TRANQUILLITY / INSOMNIUM / IGORRR / ORANGE GOBLIN / VADER / DARK FUNERAL / GOD IS AN ASTRONAUT / COMBICHRIST / HAVOK / REVOCATION / NECROPHOBIC / TRUCKFIGHTERS / LOST SOCIETY / CATTLE DECAPITATION / PLANTEC / BENIGHTED / ANGELUS APATRIDA / GOLD / AEPHANEMER / KLONE / THUNDERMOTHER / SVALBARD / VALLEY OF THE SUN / 1914 / IMPERIAL TRIUMPHANT / SUBLIME CADAVERIC DECOMPOSITION / ACYL / ABRAHMA / DRUIDS OF THE GUÉ CHARRETTE / PENITENCE ONIRIQUE / MAÏEUTISTE / GOHRGONE /