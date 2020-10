Mastodon, Darkest Hour, Baroness & Kvelertak ensemble pour une reprise d’Ozzy Osbourne

Des membres de Mastodon, Darkest Hour, Baroness & Kvelertak se sont associés pour une reprise d’Ozzy Osbourne, et plus particulièrement pour le titre « Over The Mountain ». La vidéo qui a été tournée pour le show TV américain « Two Minutes To Late Night » est disponible ci-dessous.

Line up

Chant et guitare: Brann Dailor (Mastodon)

Guitare: Mike Schleibaum (Darkest Hour)

Basse: Marvin Nygaard (Kvelertak)

Batterie: Sebastian Thomson (Baroness)

Et Chant & Guitare: Jordan « Gwarsenio Hall » Olds