La tournée européenne d’Ozzy Osbourne & Judas Priest reportée à 2022

La tournée qui devait rassembler Ozzy Osbourne & Judas Priest vient d’être reportée à 2022. Ce qui malheureusement vu le contexte actuel semble quelque chose qui ne sera pas unique…

Les nouvelles dates pour 2022:

01/26 Berlin, GER – Mercedes Benz Arena

01/28 Prague, CZE – O2 Arena

01/31 Zurich, SWI – Hallenstadion

02/02 Budapest, HUN – Budapest Arena (no Judas Priest)

02/05 Madrid, SPA – WiZint Center

02/08 Bologna, ITA – Unipol Arena

02/11 Mannheim, GER – SAP Arena

02/14 Hamburg, GER – Barclaycard Arena

02/17 Helsinki, FIN – Hartwall Arena

02/21 Dortmund, GER – Westfalenhalle

02/24 Munich, GER – Olympiahalle

02/27 Nottingham, UK – Moorpoint Arena

03/01 Dublin, IRE – 3Arena

03/03 Birmingham, UK – Resorts World Arena

03/07 London, UK – The O2

03/09 Manchester, UK – AO Arena

03/12 Newcastle, UK – Utilita Arena

03/14 Glasgow, UK – The SSE Hydro