David Ellefson (Megadeth) dévoile une vidéo avec des membres d’ANTHRAX, MINISTRY…

Le bassiste de Megadeth, David Ellefson vient de dévoiler une vidéo pour la reprise de Cheap Trick « Auf Wiedersehen ». Dans ce nouveau projet monté par David Ellefson figure le frontman de Ministry, Al Jourgensen, le batteur d’Anthrax, Charlie Benante et le frontman de Crobot, Brandon Yeagley. Le combo va sortir un album de reprise intitulé « No Cover » le 20 Novembre prochain via Combat Records/EARmusic/Ward Records.