BULLRUN dévoile une vidéo pour le titre « Fire and Hate » tiré du nouvel EP « Wilderness » disponible en suivant ce lien: https://bullrunofficial.bandcamp.com/releases

Liste des titres

1 Downtown

2 Wilderness

3 Fire And Hate

4 Redemption Day

5 Roll Your Dice

6 Dust And Sand

Vocals & Bass: Remy Gohard

Guitars: Gaël Berton

Drums: Mark Dezafit

Recorded, Mixed and Mastered by Symheris at Creampie Studio