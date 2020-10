Blood From The Soul vient de publier un nouveau titre intitulé « Calcified Youth » via une vidéo à découvrir ci-dessous. Pour rappel il s’agit d’un projet emmené par Shane Embury (Napalm Death) avec Jacob Bannon (Converge…), Dirk Verbeuren (Megadeth…) et Jesper Liveröd (ex-Nasum….). Le nouvel album « DSM-5 » sortira le 13 Novembre via Deathwish Inc.