BetiZFest: Annulation de l’édition 2020

Communiqué: C’est sans grande surprise mais avec une énorme déception que l’association Cambrai Concerts annule l’édition 2020 du BetiZFest à Cambrai.

Nous voulons faire de ce festival une grande fête des musiques alternatives capable d’accueillir du public nombreux et debout dans une salle du Palais des grottes accueillante pour les festivaliers et les artistes. Avec la situation actuelle, cette année 2020 ne nous permet pas de répondre à ces exigences.

Nous tenons à remercier tous nos partenaires, notre super équipe de bénévoles, nos artistes, les agents avec qui nous travaillons, le public pour leur soutien, ainsi que vous pour votre couverture.

Nous réfléchissons d’ores et déjà à l’édition 2021. Nous commençons à travailler sur la suite et restons motivés pour se retrouver en live ! Make BetiZFest not war !

Bien à vous,

François et l’équipe du BetiZFest

https://www.facebook.com/betizfest