Act Of Denial, le super groupe composé de membres de Testament, Soilwork…, vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Down That Line », à voir ci-dessous.

Line up:

Chant: Bjorn “Speed” Strid (Soilwork, etc.)

Guitare: Voi Cox (Koziak, Victim)

Guitare: Luger (Benighted, Koziak)

Basse: Steve DiGiorgio (Testament)

Batterie: Kerim “Krimh” Lechner (Septicflesh)

Clavier: John Lönnmyr (The Night Flight Orchestra)