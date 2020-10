7 WEEKS : un nouvel extrait de l’EP à venir

Communiqué : Après avoir révélé « Intimate Heart », un inédit issu des sessions d’enregistrement de Sisyphus (sorti en Janvier dernier), 7 Weeks propose une nouvelle approche du titre « Idols », présent sur ce cinquième album. Une démarche acoustique au travers laquelle 7 Weeks délaisse l’électrique pour dévoiler sa musique dans la forme la plus simple. Une version alternative d' »Idols » présente sur l’EP « What’s Next ? » -The Sisyphus Sessions- à paraître le mois prochain.

« Idols » traite de nos « héros » musicaux partis. Ici, avec cette reprise acoustique, 7 Weeks a eu la volonté d’enregistrer en « one shot », en une seule prise, sans retouche ou overdub pour montrer le groupe sans artifices. Un retour aux sources de cette musique qui prend tout son sens lors de cette période où l’on ne sait toujours pas si les choses redeviendront ‘comme avant’ : on peut perdre beaucoup de choses mais pas la possibilité de jouer de la musique dans son plus simple appareil. « Idols » a été enregistré et capté le 16 juillet sur la scène Des Lendemains qui Chantent à Tulle vers 18h. La réalisation est signée Tom Marchand.

Avec »What’s Next? » -The Sisyphus Sessions-, 7 Weeks perdure le cycle de Sisyphus. L’EP se veut être une extension de l’album ramenant à l’œuvre originelle et vice versa. Enregistré en juillet 2020, il illustre parfaitement l’abnégation du groupe qui retourne chercher son rocher après avoir subi l’annulation de toute sa tournée en mars dernier, le besoin d’écrire et d’enregistrer. Celui-ci sera composé d’inédits des sessions d’enregistrement de Sisyphus, de versions alternatives ainsi que d’une cover surprenante. Il sera disponible dans une version digitale de cinq titres et un vinyle de six. Tout comme l’oeuvre à laquelle il est rattaché, son artwork est signé Gilles Estines.