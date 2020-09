Killer Be Killed annonce un nouvel album et dévoile un premier single

Killer Be Killed, le super groupe composé de Max Cavalera (Soulfly), Greg Puciato (The Black Queen, ex-The Dillinger Escape Plan), Troy Sanders (Mastodon) et Ben Koller (Converge), vient de partager le nouveau titre « Deconstructing Self-Destruction » à écouter ci-dessous. Il est tiré du nouvel album intitulé « Reluctant Hero » et prévu pour le 20 Novembre via Nuclear Blast.

En voici le track listing:

01 – “Deconstructing Self-Destruction”

02 – “Dream Gone Bad”

03 – “Left Of Center”

04 – “Inner Calm From Outer Storms”

05 – “Filthy Vagabond”

06 – “From A Crowded Wound”

07 – “The Great Purge”

08 – “Comfort From Nothing”

09 – “Animus”

10 – “Dead Limbs”

11 – “Reluctant Hero”