Frédéric Leclercq (Kreator, ex-DragonForce…) a démarré un projet avec Saki de Mary’s Blood. Le projet se nomme Amahiru et intègre également le chanteur Archie Wilson, le clavieriste Coen Janssen et le batteur Mike Heller (Fear Factory…). Le groupe sortira un premier album le 27 novembre via earMUSIC.

Voici également le premier single « Hours » à découvrir en vidéo.