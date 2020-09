Burton C. Bell quitte Fear Factory

Burton C. Bell le frontman de Fear Factory vient d’annoncer son départ du groupe. Sa décision de quitter le groupe est la conséquence de la résolution quelque peu bordélique, des problèmes juridiques autour du groupe depuis quelques années. Et qui s’est résolu par la victoire du guitariste Dino Cazares et sa déclaration sur le fait de posséder 100% du groupe.

« AVEC MES PROPRES MOTS

Je me considère comme une personne privée, préférant garder mes affaires personnelles pour moi et faire confiance à mes proches. Je fais mes déclarations publiques avec une intention réfléchie, ne s’écartant jamais de la vérité, malgré la série constante de représentations malhonnêtes et d’accusations infondées des membres passés et présents du groupe; un drame toxique auquel j’ai choisi de ne pas faire partie.

Les dernières années ont été profondément angoissantes, ces membres saignant ma passion avec une tromperie dépravée. En conséquence directe de leur cupidité, ces trois-là m’ont traîné à travers le système judiciaire injuste, ce qui a entraîné l’attrition légale qui m’a paralysé financièrement.

En fin de compte, ces trois membres ont pris possession de mon principal moyen de subsistance. Cependant, ils ne prendront jamais mon héritage de 30 ans comme le cœur battant de la machine. Un héritage qu’aucun autre membre, passé ou présent, ne pourra jamais revendiquer.

Ainsi, c’est après un examen approfondi et contemplatif de l’âme que je suis arrivé à la réalisation que je ne peux pas m’aligner avec quelqu’un en qui je n’ai ni confiance ni respect. Par conséquent, j’annonce à mes fans mon départ de Fear Factory, pour concentrer toute mon énergie et toute mon attention sur le succès continu de Ascension of The Watchers, et tous mes efforts futurs.

Je suis très fier du dernier album d’Ascension of The Watchers, APOCRYPHA. Le processus d’écriture et d’enregistrement pour APOCRYPHA a été pour moi un voyage d’exploration et de croissance véritablement cathartique et artistique. Raviver mes passions pour mon écriture, permettre à ma musique de s’épanouir, permettre à mon âme de s’envoler, me sauver du véritable enfer qui engloutit une partie importante de ma vie quotidienne. La collaboration avec des esprits talentueux et apparentés a vraiment créé un environnement inspirant de soutien et de respect mutuel, un esprit qui me manque depuis très longtemps.

Je tiens à remercier tous mes fans pour leur soutien continu tout au long de ma carrière. Je suis très fier de mes réalisations, mais il est temps pour moi d’aller de l’avant. Maintenant, je regarde vers l’avenir avec les yeux ouverts, l’esprit ouvert et le cœur ouvert, alors que mon parcours artistique vise encore plus de succès dans la musique, l’écriture et mon art. C’est vrai, «la fin est toujours le début». L’âme est libérée de la machine. »