BLISS OF FLESH vient de partager son nouveau single intitulé « Tyrant » et à écouter ci-dessous. Tiré de l’album éponyme prévu pour Octobre via Listenable Records.

‘TYRANT’ tracklisting :

I Serve

II Genesis

III Vanitas

IV Krieg

V Hexis

VI Panem

VII Tyrant

VIII Mors

IX Naturae