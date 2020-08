METALLICA a récolté plus de 118.000$ pour sa fondation

Cette semaine METALLICA a terminé la diffusion de ses « Metallica Mondays » avec un concert de 2017 à Mexico City. Le groupe avait démarré en Mars et avait ouvert une collecte de fond pour sa fondation « All Within My Hands Foundation ». Le groupe a récolté 118.000$ de la part de ses fans.

Le groupe a déclaré:

«Lorsque Metallica a lancé la série hebdomadaire de diffusion de concerts #MetallicaMondays, ils ont décidé de fournir quelque chose pour peut-être aider les fans à passer la quarantaine; un peu de divertissement, un événement hebdomadaire pour créer des liens avec les amis et la famille, une petite distraction pour aller dîner le lundi.

L’idée était d’essayer d’aider nos amis du monde entier à leur manière rock-n-roll. Mais quand il s’agit d’aider, All Within My Hands consiste à redonner à ceux qui en ont le plus besoin. Cette Fondation nous tient à cœur pour de nombreuses raisons, mais ce qui continue de nous inspirer tous, c’est la façon dont VOUS l’avez gardée près de vos cœurs.

Tout au long de ces #MetallicaMondays, le groupe a jumelé les concerts avec des collectes de fonds. Cela semblait être un moyen pour nous de nous unir pour soutenir tant de personnes souffrant des effets de la pandémie avec le plan de faire de modestes dons à Feeding America et Direct Relief. Ce que nous ne savions pas à l’époque, c’est que la nécessité d’une réponse majeure nous attendait, ou que l’AWMH finirait par contribuer 645 000 $ aux efforts de secours COVID!

En 23 semaines, vous nous avez complètement épatés. VOUS AVEZ REÇU PLUS DE 100 000 $ POUR AWMH! Au cœur de All Within My Hands se trouve la même valeur au cœur de Metallica: nous sommes plus forts ensemble. Lorsque la famille Metallica s’active pour une cause, vous nous aidez à avoir un impact durable d’une manière que quatre personnes ne peuvent tout simplement pas faire par elles-mêmes.

Nous voulons vous remercier chaleureusement et HELL YEAH pour votre implication dans notre désir de rendre le monde meilleur.

Si vous avez manqué l’une des émissions ou si vous souhaitez simplement les revivre, vous pouvez les regarder à la demande sur la chaîne YouTube de Metallica. »