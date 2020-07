THE GEORGIA THUNDERBOLTS sortira un 1er EP via Mascot Records le 21 août prochain : https://smarturl.it/TheGAThunderbolts

Regardez la vidéo de « Lend A Hand » ci-dessous.

Tracklisting

Looking For An Old Friend

So You Wanna Change The World

Lend a Hand

Spirit Of A Workin’ Man

Set Me Free