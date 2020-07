The Cherry Truck Band ou la rencontre entre Black Stone Cherry & Monster Truck

Mi-mai les musiciens de Monster Truck et Black Stone Cherry ont décidé d’unir leurs guitares à l’occasion d’une série de sessions Zoom.

Regardez l’une de ces sessions ici : https://www.facebook.com/blackstonecherry/videos/744199442784645/

La chanson « Love Become Law » est le résultat final de ces sessions. Elle s’écoute ci-dessous.





Tous les revenus seront reversés aux associations caritativesBlack Lives Matter (choix de MT) et The Boys and Girls Club of America (choix de BSC).

‘Love Become Law’ restera un titre exclusif à cette opé, il ne figurera pas sur le prochain album de Black Stone Cherry ou Monster Truck.