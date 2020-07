STINKY dévoile une vidéo du titre « Rough Diamond » en acoustique. Le titre apparaît à l’origine sur l’album « From Dead-End Street » sorti en 2017 dans une version « classique » hardcore.

Cette nouvelle version a été enregistrée par Arthur Lauth au « Batiskaf Studio » (NANTES) avec en Guest: Eddy Kaiser (Guitare & Voix) et Justine Loiseau au Violon.

Le groupe déclare pour l’occasion:



« Premier morceau en acoustique que l’on enregistre ! Cela fait plusieurs années que nous souhaitons reprendre un de nos morceaux en acoustique et cette fois-ci nous nous sommes donné les moyens de le faire. Ce morceau a été enregistré en prise live, en compagnie de deux personnes extérieures au groupe. Effectivement, après avoir bossé sur ce projet acoustique, on a souhaité lui donner plus de corps et c’est tout naturellement que l’on s’est tourné vers notre ami Eddy Kaiser, qui a un projet solo de dark/folk. Il nous a aidé dans la composition du morceau, nous a présenté à Justine la violoniste et nous avons travaillé avec eux plusieurs mois en amont de l’enregistrement.

Nous sommes vraiment contents de ce rendu brut et sans fioritures. C’est important pour nous d’avoir pu mettre dans cet album tout ce qui nous tient à cœur depuis plusieurs années. »

A noter la sortie de du nouvel album « Of Lost Things » en Juin dernier.