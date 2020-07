Nantes Metal Fest 2020 : Loudblast, Kadinja, Sidilarsen et 12 groupes

Communiqué : La 9ème édition du Nantes Metal Fest se dévoile avec au programme les 30 ans de Loudblast, la technique de Kadinja, et la puissance de Sidilarsen.

Ils seront accompagnés par la fine fleur du metal local et hexagonal avec les Rennais de Red Dawn, le death de ACOD, les Parisiens de Chabtan, mais aussi Ghost Anthem, Whisper Night et Bloody Alchemy sans oublier les locaux de Dysfunctional, Nothing But Echoes, Worms Eat Her, Causality, Sick Sad World et d’Overstrange Mood.

Profitez tout de suite des pass 3 jours promo early birds pour 30€ (au lieu de 38€). Une fois l’offre épuisée, mise en vente des pass 3 jours au tarif normal (38€) et ensuite des Pass journée (17€).

PASS PROMO : https://www.weezevent.com/nantes-metal-fest-9