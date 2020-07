Le super groupe BE WELL (Darkest Hour, Bane, Battery…) vient de sortir le nouveau titre « Morning Light » tiré de l’album « The Weight And The Cost » à paraître le 21 Août prochain viaEqual Vision Records/End Hits Records. C’est Hardcore, c’est mélodique et ça s’écoute ci-dessous.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/bewellhc