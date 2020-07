Le Motocultor Festival à l’affiche de l’European Metal Festival Alliance

Face à la crise sanitaire, le Motocultor Festival et douze des meilleurs festivals indépendants de metal d’Europe parmi lesquels l’Alcatraz Festival (Belgique), le Summer Breeze (Allemagne) ou encore le Bloodstock Festival (Royaume-Uni), ont décidé d’unir leurs forces pour créer un événement virtuel : « L’European Metal Festival Alliance ».

Le concept est simple : un festival en streaming, tout au long du week-end du 7 au 9 Août 2020.

Un rendez-vous dématérialisé sur www.metalfestivalalliance.com qui proposera des performances live exclusives d’une sélection d’artistes concocté par chaque festival, des interviews, du merchandising et bien plus encore. Pour représenter la France, le Motocultor Festival a choisi deux formations bien connues de l’hexagone : MASS HYSTERIA et SVART CROWN !

Avec plus de vingt-cinq ans d’existence, neuf albums studios, plusieurs DVD live (dont l’Olympia, le Trianon et le Hellfest !), Mass Hysteria est un des piliers de la scène française. Avec sa furia et ses textes en français, Mass Hysteria est l’argument francophone indiscutable du Motocultor Festival.

De son côté, SVART CROWN a une approche plus extrême puisqu’il prodigue un blackened death metal dont le dernier point d’orgue se nomme Wolves Among The Ashes. Un nouvel et cinquième album qui apporte à la formation niçoise une dimension bien plus européenne puisque sorti chez le géant allemand Century Media Records.

Deux styles, deux notoriétés, deux talents issus de nos contrées qui iront donc côtoyer les deux représentants nationaux de chaque festival.

Le tout dans une programmation réunissant 35 noms dont voici la première salve :

BUTCHER BABIES – ROTTING CHRIST – ORANGE GOBLIN – HEIDEVOLK – PRIMORDIAL – AMENRA – PARASITE INC – MASS HYSTERIA – KING 810 – ALIEN WEAPONRY – DESERTED FEAR – KAMPFAR – LEGION OF THE DAMNED – DIRTY SHIRT – VENOM INC. – GUTALAX – KISSIN’DYNAMITE – EVIL INVADERS – DER WEG EINER FREHEIT – CULT OF FIRE – SPOIL ENGINE – ROADKILLSODA – SVART CROWN – WHITE WALLS – SKYEYE + d’autres à venir

Afin de permettre à chaque festival de faire face à la crise et au report de leur édition 2020, une billetterie sera mise en place à partir du 10 juillet. Prix du billet pour les 3 jours : 6,66€.

Un « pass festival complet » qui permettra donc de profiter de trois jours de performances live de plus de 35 groupes de metal internationaux, ainsi que de contenus exclusifs, le tout, depuis chez vous.