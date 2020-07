Glass Castle (ex Deep in Hate) dévoile une nouveau vidéo

Glass Castle va dévoiler une nouvelle vidéo pour le titre « Paradox of Existence » le 3 juillet à 18h00 précise. Il sera automatiquement disponible ci-dessous via une Permière Youtube.





Vocals : Axel

Keyboard/Bass : Antoine

Guitar Lead : Vinc

Guitar Rhythm : Vincent

Drums : Guillaume

INFOS

GLASS CASTLE est un projet au concept basé sur la fusion instrumentale de plusieurs courants musicaux : pop-rock, rock alternatif, metal, djent et rétro-electro 80’s /Synthwave. Visuellement, le groupe se base sur une esthétique tirée de l’univers cinématographique et dystopique des années 80’s (Blade Runner, Tron, Dune…,).

Le groupe est fondé en Juillet 2017 par Guillaume Cellarius – Batterie (OUR THEORY, Post Hardcore Fr / Underflesh, Death Metal Fr / Out Of My Eyes, Metalcore Fr (live session) / Alaska, Djent Fr (live sessions) et par Vinc Krieg – Guitare Lead (Fondateur et Compositeur de DEEP IN HATE, Brutal Deathcore Fr).

Antoine – Keymachine/Basse rejoint l’aventure fin 2017, puis Vincent – Guitare Rythme (Farthest Theory) quelques semaines plus tard. Suite à plusieurs auditions, Julien – Chant (Fondateur d’Octopia, Metalcore Fr) viendra clore le line-up et laissera finalement sa place à Axel début 2020. Dès le départ, le projet se veut ambitieux de par l’expérience scénique de Vinc et Guillaume, ses deux membres fondateurs : Sonisphere 2013 / Hellfest 2015 / Xtreme Fest 2016 / Tournées européennes / Tournées en Asie (Japon), en supports de groupes internationaux : The Black Dahlia Murder / Rise of The North Star / Arch Enemy / Devil Driver / Aborted Decapitated / Hatebreed Napalm Death / Dagoba / Hatesphere / Of Mice and Men / The Used / Our Last Night Chunk! No Captain Chunk! …

Juin 2019 marque un premier tournant pour le projet. « Fragment », le premier album du groupe est produit par Julien Delsol – studios GC Records (Deep in Hate / 91 All Stars / Onesty Chris Daniels (Artiste Us)..). Le premier clip vidéo de l’album, « Novae » est réalisé par Igor Omodeï (Betraying The Martyrs Uneven Structure / Promethee / ACOD..,).

Février 2020, Glass Castle signe avec le label BLOOD BLAST DISTRIBUTION (filiale digitale de Nuclear Blast / Believe Digital) pour la sortie de son premier album.

GLASS CASTLE a pour vocation de vouloir faire connaître sa musique et son univers au plus grand nombre à travers un concept retro-moderne, tout reposant sur des fondamentaux alternatifs, metal et électro.