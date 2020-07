Festival STORM THE ARENA, annonce des groupes, affiche et bande annonce en ligne

Le festival STORM THE ARENA produit par Live Nation et qui aura lieu les vendredi 11 & samedi 12 décembre 2020 à l’Accor Arena à Paris, dévoile son affiche !

A l’affiche: MASS HUSTERIA, ELUVEITIE, CULT OF LUNA, RISE OF THE NORTHSTAR, FRANK CARTER AND THE RATTLESNAKES, WHILE SHE SLEEPS, CHUNK! NO,CAPTAIN CHUNK!, LACUNA COIL, KONTRUST, CALIBAN, LANDMVRKS, REGARDE LES HOMMES TOMBER, STONE BROKEN, NAILED TO OBSCURITY, CHERRY BOMBS.

EDIT 06/07/2020 – 20h37: La billetterie ouvre dès le 8 juillet à 10h pour les Early Birds en, quantité limitée. Les 2 jours, à partir de : 89 €