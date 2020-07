EGO KILL TALENT au Hellfest en 2021, et dès demain en direct sur YouTube

Les brésiliens d’EGO KILL TALENT, qui seront à l’affiche du Hellfest le 18 juin 2021, sont à retrouver dès demain samedi 25 juillet à 22h pour une prestation live diffusée en direct sur Youtube.







Ego Kill Talent ? Ce nom vous dit déjà peut-être quelque chose…

En effet, en 2017 & 2018, vous avez sans doute vu ce groupe originaire de Sao Paulo, sur l’une des scènes du festival Download Paris.

Ou alors, peut-être avez-vous apprécié leurs riffs en 1ère partie de System of a Down aux Arènes de Nîmes. La même année, toujours en 2018, ils jouaient aussi en ouverture de Within Temptation au Zénith de la Porte de la Villette.

Bref, la France est loin d’être une terre inconnue pour ces brésiliens qui n’ont pas de leçon à recevoir de la part des anglo-saxons lorsqu’il s’agit de faire vrombir des compos « heavy » qui ne cachent pas leurs ambitions pop. Doté d’un chanteur imparable et d’une fluidité instrumentale qui a fait ses preuves, Ego Kill Talent a sorti un premier album en 2017.

En février dernier le groupe avait mis en ligne le clip de « Now », suivit, au mois d’avril, d’une vidéo illustrant la chanson « Lifeporn ».

Aujourd’hui, c’est « The Call », un 3ème nouveau titre, qui vient compléter « The Dance », un EP qui annonce un nouvel album prévu pour début 2021. Mais d’ici là Ego Kill Talent vous réserve quelques petites surprises…

Formé en 2014 par le chanteur Jonathan Correa et le guitariste Theo van der Loo, Ego Kill Talent compte aussi dans ses rangs le batteur Jean Dolabella, qui a officié pendant 5 ans chez Sepultura et bossé avec Mike Patton ou le producteur Matt Wallace,