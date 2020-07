DEFICIENCY en pleine préparation du nouvel album

Deficiency vous propose une immersion au sein du groupe en vue de découvrir les coulisses de sa future production et de ses dernières répétitions jusqu’au Mastering final.

Communiqué: » Comment est préparé un album ? Comment est-il enregistré ? Selon quelle organisation et suivant quelles étapes ? Nous tâcherons de tout vous expliquer avant que vous l’ayez dans les oreilles sur vos platines ou via les réseaux de streaming, mais en partant de VOS SUGGESTIONS. C’est pourquoi nous vous demandons de nous POSER TOUTES LES QUESTIONS qui vous semblent pertinentes dans les COMMENTAIRES DE CETTE VIDÉO dès aujourd’hui ! Vous avez jusqu’au 9 juillet prochain, jour où nous investirons le premier studio pour les prises batterie, pour vous lâcher et vous montrer curieux sur cette première phase de la production !

+ d’infos dans la vidéo qui suit. ON COMPTE SUR VOUS, c’est par ici !!!