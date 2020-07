Le frontman de Byzantine, le guitariste Chris « OJ » Ojeda vient de publier une nouvelle vidéo pour un reprise de Metallica « The Shortest Straw » avec en Guest: Phil Demmel (Vio-lence, ex- Machine Head), Doc Coyle (Bad Wolves, ex-God Forbid), Chris Kale (Five Finger Death Punch) et Mike Portnoy (The Winery Dogs, Metal Allegiance, ex-Dream Theater).