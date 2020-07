1ère édition de M3 FEST en Octobre

Communiqué:

L’association NORAD PROMOTION a le plaisir d’annoncer la première édition de son festival : le M3 FEST !

Le projet a été lancé dans l’ombre depuis plus d’un an pour construire un festival mettant en avant la scène locale du monde du metal des Hauts de France mais également des groupes venant d’autres régions françaises et une tête d’affiche européenne.

Sur un territoire tel que les Hauts de France, et l’Oise en particulier, il existe peu d’événements dédiés au metal comparativement aux autres esthétiques musicales. Nous avons souhaité répondre à cette demande avec ce festival. La programmation est déjà complète avec 8 groupes sur une journée dont plus de la moitié viennent des Hauts de France. C’est un pari que nous souhaitons prendre pour défendre les couleurs des groupes régionaux et renforcer la cohésion sur cette scène.

Plus d’infos: https://www.facebook.com/events/253051815746551/