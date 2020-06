Un nouvel album pour SEETHER en Août et un premier single en vidéo

SEETHER sortira un nouvel album intitulé « Si Vis Pacem Para Bellum » le 28 août sur Fantasy / Spinefarm (distribution Caroline Int’l / Universal).

Communiqué: « Si Vis Pacem Para Bellum » est sans doute le disque le plus engagé émotionnellement et politiquement que Shaun Morgan (chant / guitare) ait réalisé à ce jour.

Mixé par Matt Hyde (Deftones, Parkway Drive, Slayer…).

L’album marque aussi l’arrivée de Cory Lowery (ex-Saint Asonia et Stuck Mojo) au poste de guitariste.

« Dangerous », est le premier extrait a être dévoile via le clip ci-dessous.







Plus d’infos: https://found.ee/SiVisPacemParaBellum