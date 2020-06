The Black Dahlia Murder de retour en France en 2021

The Black Dahlia Murder vient d’annoncer une nouvelle tournée européenne pour début 2021. Elle intègre plusieurs dates en France. Tout est disponible ci-dessous.

01/08 Essen, GER – Turock

01/09 Munchen, GER – Backstage

01/10 Cham, GER – L.A.

01/11 Praha, CZE – Nova Chmelnice

01/12 Budapest, HUN – Durer Kert

01/13 Ljubljana, SLO – Kino Siska

01/14 Paderno Dugnano, ITA – Slaughter Club

01/15 Pratteln, SWI – Z7

01/16 Lyon, FRA – CCO

01/17 Nantes, FRA – Le Ferrailleur

01/19 Madrid, SPA – Caracol

01/20 Barcelona, SPA – Boveda

01/21 Tarbes, FRA – La Gespe

01/22 Paris, FRA – Petit Bain

01/23 Vosselaar, BEL – Biebob

01/24 London, UK – ULU Live

01/25 Birmingham, UK – O2 Academy 2

01/26 Sheffield, UK – O2 Academy

01/27 Glasgow, UK – Classic Grand

01/28 Belfast, IRE – Limelight

01/29 Dublin, IRE – Voodoo Lounge

01/30 Southampton, UK – The Loft

01/31 Bristol, UK – The Fleece

02/02 Amsterdam, NET – Q-Factory

02/03 Enschede, NET – Metropol

02/04 Hannover, GER – Faust

02/05 Frankfurt, GER – Batschkapp

02/06 Kiel, GER – Orange Club

02/07 Kobenhavn, DEN – Vega

02/08 Goteborg, SWE – Valand

02/09 Stockholm, SWE – Slaktkyrkan

02/10 Umea, SWE – Droskan

02/11 Oulu, FIN – Hevimesta

02/12 Tampere, FIN – Olympia Kortteli

02/13 Helsinki, FIN – On The Rocks

02/14 Tallinn, EST – Club Tapper

02/15 Riga, LAT – Melna Piektdiena

02/16 Vilnius, LIT – Vakaris

02/17 Warszawa, POL – Hydrozagadka

02/18 Berlin, GER – Musik & Frieden

02/19 Leipzig, GER – Hellraiser

02/20 Stuttgart, GER – Wizemann