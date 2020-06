MACHINE HEAD vient d’annoncer la sortie d’un single 2 titres avec en Face A, comme on disait il y a bien longtemps, « Stop The Bleeding« , dont la vidéo est disponible ci-dessous, et en Face B « Bulletproof« . A noter que ce nouveau single 2 titres s’intitule « Civil Unrest ».

Plus d’infos pour ce le procurer: https://nblast.de/MHCivilUnrest