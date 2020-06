Le supergroup Venomous Concept (Napalm Death…) annonce la sortie d’un album et dévoile un single

Venomous Concept annonce la sortie de l’album « Politics Vs The Erection » le 28 Août via Season Of Mist. Le supergroup, qui est composé de membres de Napalm Death, Corrupt Moral Altar et Brutal Truth, a également dévoilé le premier single « Lemonade » à écouter ci-dessous.

« Politics Vs The Erection » track listing:

01 – “Simian Flu”

02 – “Hole in the Ground”

03 – “Eliminate”

04 – “Lemonade”

05 – “Colossal Failure”

06 – “Promise”

07 – “Septic Mind”

08 – “Dementia Degeneration”

09 – “Carrion”

10 – “Broken Teeth”

11 – “Shadows”

12 – “Mantis Toboggan”

13 – “Politics Versus The Erection”