Kvelertak de retour en France en 2021

Kvelertak vient d’annoncer une nouvelle tournée pour 2021 et qui passera par la France.

02/03 Bergen, NOR – USF Verftet

02/03 Alsesund, NOR – Alesun Passenger Terminal

02/05 Trondheim, NOR – Stutendersamfundet

02/06 Trondheim, NOR – Stutendersamfundet

02/10 Bodo, NOR – Sinus

02/11 Tromso, NOR – Studenthouse Driv

02/12 Alta, NOR – Student House CITY

02/13 Vadso, NOR – Kooperativet Kulturescene

02/18 Oslo, NOR – Sentrum Scene

02/19 Elverum, NOR – Central Scene

02/20 Hamar, NOR – Festiviteten Bar & Scene

02/24 Porsgrunn, NOR – Sort Og Blac Scene

02/25 Skien, NOR – Parkbiografen

02/26 Horten, NOR – Artilleriverkstedet

02/27 Kristiansand, NOR – KICK Nattklubb

03/04 Kongsberg, NOR – Musikkhuset Energimolla

03/05 Drammen, NOR – Union Scene

03/06 Moss, NOR – Verket Scene

03/10 Prague, CZE – Meetfactory

03/11 Wien, AUT – Szene

03/12 Pratteln, SWI – Z7

03/13 Munchen, GER – Backstage Werk

03/14 Wiesbaden, GER – Kulturzentrum

03/15 Haarlem, NET – Patronaat

03/19 London, UK – Islington Assembly Hall

03/20 Manchester, UK – Academy 2

03/21 Bristol, UK – SWX

03/23 Paris, FRA – FVTVR

03/25 Toulouse, FRA – Le Metronum

03/26 Madrid, SPA – Sala Mon Live

03/27 Barcelona, SPA – Razzmatazz Salas 2 &3

03/28 Bilbao, SPA – Kafe Antzokia

03/30 Lyon, FRA – Ninkasi Gerland

03/31 Lindau, GER – Club Vaudeville

04/01 Bochum, GER – Matrix

04/03 Aarhus, DEN – Fonden Voxhall

04/10 Goteborg, SWE – Pustervik

04/12 Stockholm, SWE – Debaser

04/14 Helsinki, FIN – Tavastia Club

04/15 Tampere, FIN – Klubi 57

04/16 Jyväskylä, FIN – Lutakko Park