Killswitch Engage célèbre ses 20 ans de carrière !

Communiqué: Les Killswitch Engage partagent depuis quelques semaines des photos retraçant leurs 20 ans de carrière, de 1999 à 2019, sur leur compte Instagram.

Aujourd’hui, ils dévoilent une chronologie complète et approfondie des étapes marquantes de la carrière du groupe et de son histoire, avec de nombreuses images captivantes. Cette chronologie cliquable et à défilement continu contient des flyers des premiers concerts, des photos prises en festival et même des tatouages de fans. Elle retrace également les tournées, les tournages vidéo, les sorties d’albums, les nominations aux Grammy Awards, etc. La chronologie a été créée spécialement pour que les fans de Killswitch Engage puissent s’amuser et se souvenir.

http://www.killswitchengage.com/timeline/

« Je n’oublierai jamais quand nous avons commencé à tourner et que j’ai dû quitter mon travail pour tenter ma chance », se souvient Adam D. « Je me souviens avoir pensé : « Essaie pendant un an, comme ça tu n’auras pas de regrets quand ça ne marchera pas et tu trouveras un nouveau travail. Plus de 20 ans plus tard, nous voilà, et la route a été incroyable. Je suis tellement reconnaissant à nos fans de nous avoir permis de continuer à faire ça… MERCI, FANS DE KsE ! »

« Il est difficile de croire que KsE existe depuis si longtemps », dit Stroetzel. « On se fait vieux ! Nous espérons que vous apprécierez les photos, car elles nous ont rappelé beaucoup de souvenirs ! »

D’Antonio déclare : « Le retour sur ce que KsE a vu et fait en 20 ans est pour moi tout simplement époustouflant. Comment un petit groupe du Massachusetts a-t-il pu faire une tournée mondiale aussi longue ? Une vie entière de moments passionnants et de souvenirs incroyables… Je ne l’échangerais pour rien au monde ».

Killswitch Engage lance également une collection de produits Retro, avec de nouvelles versions des designs classiques de Killswitch Engage en édition limitée, tirés des albums Alive Or Just Breathing et As Daylight Dies.

https://killswitchengage.merchcentral.com/collections/retro-collection

Dans l’ensemble, ces 20 années ont été riches en événements pour Killswitch Engage. Récemment reconnu par Forbes comme « l’un des groupes de métal moderne les plus appréciés », le groupe a été le pionnier d’un style à l’ADN bien distinct et souvent imité. L’album Alive Or Just Breathing (2002), qui a suivi un premier album éponyme qui a attiré l’attention, a été nommé parmi les « 100 meilleurs albums de métal de la décennie » par Decibel.

Killswitch Engage a obtenu trois nominations aux GRAMMY Awards dans la catégorie « Meilleure performance métal » en 2005, 2014 et 2020. Ils ont reçu des certifications or pour The End Of Heartache [2004] et As Daylight Dies [2006]. Le groupe a fait trois entrées consécutives dans le Top 10 du Billboard Top 200 avec Killswitch Engage [2009], Disarm The Descent [2013] et Incarnate [2016]. Ces deux derniers albums se sont également classés en première place du Top Rock Albums et du Top Hard Rock Albums. Leur huitième album Atonement a été classé deuxième au palmarès des meilleurs albums du Billboard, treizième au palmarès des 200 meilleurs albums du Billboard, et une fois de plus premier au palmarès des meilleurs albums de rock et de hard rock.

Killswitch Engage a passé la plus grande partie de sa carrière sur la route, partageant des scènes avec Iron Maiden, Slayer, Mastodon, Slipknot, et bien d’autres.