HELLFEST FROM HOME : Tous les players du 18 au 21 juin

Comme vous le savez à partir de Jeudi, le HELLFEST FROM HOME démarre pour 4 jours. Il s’agit d’un partenariat avec ARTE Concerts pour la diffusion Live de 3 concerts le Jeudi (Ultra Vomit, Regarde les hommes tomber et Stinky) et des rediffusions de Live des précédentes éditions pour les 3 autres jours à partir de midi chaque jour. En attendant le planning détaillé, nous vous proposons de retrouver ici tous les players vidéos. Nous mettrons à jours la page avec les horaires dès qu’ils seront disponibles.

JEUDI 18 JUIN – 21:30 : Ultra Vomit, Regarde les hommes tomber et Stinky





Line-up :Beartooth (2019)Walls of Jericho (2012)Nostromo (2017)Anti-Flag (2013)Steel Panther (2017)Opeth (2017)Svinkels (2018)DevilDriver (2017)Eluveitie (2014)Uncommonmenfrommars (2018)Lynyrd Skynyrd (2019)Children of Bodom (2015)Les Ramoneurs de Menhir (2017)Alestorm (2015)Dropkick Murphys (2012)





Line-up :Every Time I Die (2017)Papa Roach (2013)Punish Yourself (2013)Sepultura (2014)Coroner (2017)Tagada Jones (2017)In Flames (2017)Agnostic Front (2013)Apocalyptica (2017)Devin Townsend (2017)At the Gates (2018)Bad Religion (2013)D.A.D. (2012)Faith No More (2015)Turbonegro (2018)





Gallows (2013)Soulfly (2014)The Adicts (2019)Autopsy (2017)Madball (2018)The Dillinger Escape Plan (2017)Emperor (2014)Exodus (2018)Comeback Kid (2017)Obituary (2015)Body Count (2018)Parkway Drive (2018)Suicidal Tendencies (2017)Bullet For My Valentine (2018)Prophets of Rage (2017)