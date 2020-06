HELLFEST From Home du 18 au 21 juin, 45 concerts en 3 jours

Reporté mais pas oublié !

15 ans que le Hellfest fait vibrer les terres Clissonnaises aux premières heures de l’été au son des musiques extrêmes. Il était alors inconcevable pour le Hellfest Crew de laisser le calme planer les 19, 20 et 21 juin 2020, malgré l’annulation de cette édition anniversaire en raison de ce « maudit » coronavirus.

C’est pourquoi, en partenariat avec ARTE Concert, Hellfest Productions est fier de vous présenter une édition exceptionnelle du festival avec le « Hellfest From Home » qui se déroulera en ligne du 18 au 21 juin prochain sur https://hellfest.fr/ et Arte Concert. https://www.arte.tv/fr/arte-concert/

Au programme

– Jeudi 18 juin – 20h : Concert en direct depuis Hellfest Productions avec 3 groupes 100% Nantais : Ultra Vomit, Regarde Les Hommes Tomber et Stinky (Interview à lire en suivant ce lien).

– Jeudi 18 juin – 22h : Documentaire inédit : « Hellfest : 15 ans de bruit et de fureur »

– Vendredi 19 à Dimanche 21 – de 12h à 02h : Diffusion de 45 concerts issus des précédentes éditions du festival (avec entre autres Faith No More, Prophets Of Rage, Body Count, In Flames, Bullet for My Valentine, Devin Townsend…)