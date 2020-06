FLYING COLORS annonce la sortie d’un album Live et en dévoile un extrait en vidéo

FLYING COLORS, le groupe composé de Steve Morse, Casey McPherson, Neal Morse, Dave LaRue et Mike Portnoy, sortira un album live intitulé « Third Stage : Live in London » le 18 septembre prochain.

Le groupe en dévoile un extrait avec le titre « Mask Machine » à découvrir ci-dessous.





Les titres

CD 1

Blue Ocean

A Place In Your World

The Loss Inside

More

Kayla

Geronimo

You Are Not Alone

Forever In A Daze

Love Letter

CD 2:

Peaceful Harbor

Crawl

Infinite Fire

Cosmic Symphony

The Storm

Mask Machine